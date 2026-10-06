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Роспотребнадзор назвал главные правила термической обработки продуктов

Алексей Самохин
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Роспотребнадзор по Рязанской области напомнил жителям правила термической обработки продуктов. Соблюдение температуры и времени приготовления помогает уничтожить возбудителей инфекций и снизить риск пищевых отравлений.

Как правильно готовить мясо и рыбу

Наиболее уязвимыми считаются блюда из измельченных продуктов. В фарше, рубленом мясе, рыбе, творожных изделиях и овощных салатах при нарушении технологии могут быстро размножаться бактерии.

Котлеты и биточки из мясного или рыбного фарша, а также рыбу кусками рекомендуется запекать при температуре 250–280 градусов в течение 20–25 минут.

Суфле и запеканки готовят из предварительно сваренного мяса или птицы. Изделия из сырого фарша готовят на пару либо запекают в соусе.

Сколько готовить яйца и колбасные изделия

Омлеты готовят в жарочном шкафу 8–10 минут при температуре 180–200 градусов. Толщина слоя не должна превышать 2,5–3 сантиметра.

Для запеканок с яйцом требуется 20–30 минут при температуре 220–280 градусов. Толщина слоя должна составлять не более 3–4 сантиметров.

Яйца после закипания воды необходимо варить 10 минут. Сосиски, сардельки и вареные колбасы опускают в кипящую воду и продолжают варить пять минут с момента повторного закипания.

Оладьи и сырники выпекают при температуре 180–200 градусов в течение 8–10 минут.

Как хранить готовые блюда и салаты

Первые и вторые блюда нельзя держать на горячей плите дольше двух часов с момента приготовления.

Овощи для винегретов и салатов следует варить неочищенными. Заготавливать их накануне приготовления блюд не рекомендуется.

Салаты заправляют непосредственно перед раздачей. Если блюдо уже заправлено, хранить его можно не более 30 минут при температуре 4±2 градуса.

Яичную массу для приготовления блюд допускается хранить не более 30 минут при температуре 4±2 градуса.

Роспотребнадзор напомнил о фруктах и масле

Сливочное масло, которое используют для заправки гарниров и других блюд, предварительно растапливают и доводят до кипения.

Рис и макаронные изделия варят в большом количестве воды — не менее шести частей воды на одну часть продукта. После приготовления гарнир не промывают.

При перемешивании ингредиентов нельзя касаться продуктов руками. Для этого используют кухонный инвентарь.

Фрукты перед употреблением необходимо тщательно мыть водой. Это правило касается в том числе цитрусовых.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что соблюдение технологии приготовления и санитарных требований помогает снизить риск пищевых инфекций и отравлений.

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