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Мужчина, утонувший в Новомичуринске, числился без вести пропавшим

Стали известны некоторые подробности гибели мужчины, труп которого подняли из озера в Новомичуринске.

По данным «АиФ Рязань», пенсионер пропал около месяца назад. Об этом в полицию заявила его жена. Полицейские установили, что в день исчезновения мужчина выпивал с друзьями, а вечером вызвал такси, чтобы ехать домой. Ехать нужно было в сторону дач, где они жили с супругой. До места доехать не удалось – из-за плохой дороги таксист высадил своего клиента у понтонного моста и уехал. 

Идти до дома мужчине нужно было вдоль берега озера. Полицейские предположили, что он мог упасть в воду и утонуть. К поискам подключили водолазов, которые и обнаружили труп.  Результаты экспертизы подтвердили, что причина смерти – утопление.

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