Мужчина, утонувший в Новомичуринске, числился без вести пропавшим

Стали известны некоторые подробности гибели мужчины, труп которого подняли из озера в Новомичуринске.



По данным «АиФ Рязань», пенсионер пропал около месяца назад. Об этом в полицию заявила его жена. Полицейские установили, что в день исчезновения мужчина выпивал с друзьями, а вечером вызвал такси, чтобы ехать домой. Ехать нужно было в сторону дач, где они жили с супругой. До места доехать не удалось – из-за плохой дороги таксист высадил своего клиента у понтонного моста и уехал.



Идти до дома мужчине нужно было вдоль берега озера. Полицейские предположили, что он мог упасть в воду и утонуть. К поискам подключили водолазов, которые и обнаружили труп. Результаты экспертизы подтвердили, что причина смерти – утопление.

