Молодой парень попал в больницу, врезавшись на легковушке в грузовик

В ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Александро-Невском районе серьёзные травмы получил 19-летний молодой человек. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Авария случилась в четверг, 29 августа, в 02.20 на 334-м километре автодороги Р22 «Каспий». По данным Госавтоинспекции, 19-летний житель района, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2113, столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц» под управлением 23-летнего жителя Тверской области.



С полученными травмами водитель легковушки был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

