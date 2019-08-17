МХК «Рязань» узнал календарь матчей

Федерация хоккея России и Национальная молодежная хоккейная лига разработали и утвердили календарь матчей сезона-2019/2020. МХК «Рязань» начнет регулярный чемпионат двумя выездными играми, а закончит двумя домашними. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».



Всего в чемпионате примут участие 16 команд, поровну разделенные на конференции «Запад» и «Восток». МХК «Рязань» вошел в состав западной конференции вместе с командами «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» (Новомосковск), «Тверичи – СШОР» (Тверь), ГУОР «Карелия» (Ленинградская область), МХК «Липецк», ХК «Белгород», ХК «Брянск» и ХК «Россошь». С этими командами молодые «горожане» сыграют две домашних игры и два матча на выезде. С коллективами восточной конференции, в которую вошли МХК «Кристалл» (Саратов), «Дизелист» (Пенза), «Локо-Юниор» (Ярославль), «Полет» (Рыбинск), «Металлург» (Вологодская область), «АК 59» (Пермь), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Прогресс» (Глазов) – по одной игре дома и в гостях. Всего каждая команда проведет по 44 игры.



Стартует регулярный чемпионат НМХЛ 14 сентября и завершится 8 марта. Свой первый матч МХК «Рязань» проведет 17 сентября в Новомосковске, где встретится с «Академией Михайлова», а последний в регулярном чемпионате – 2 марта дома, принимая на своем льду ту же «Академию Михайлова».



Календарь матчей МХК «Рязань» на первом этапе



17 сентября (вторник)

«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»

18 сентября (среда)

«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»

27 сентября (пятница)

МХК «Рязань» — МХК «Кристалл»

29 сентября (воскресенье)

МХК «Рязань» — «Дизелист»

12 октября (суббота)

ХК «Белгород» – МХК «Рязань»

13 октября (воскресенье)

ХК «Белгород» – МХК «Рязань»

15 октября (вторник)

ХК «Россошь» — МХК «Рязань»

16 октября (среда)

ХК «Россошь» — МХК «Рязань»

23 октября (среда)

МХК «Рязань» — «Локо-Юниор»

25 октября (пятница)

МХК «Рязань» — «Полет»

27 октября (воскресенье)

МХК «Рязань» — «Металлург»

5 ноября (вторник)

МХК «Липецк» — МХК «Рязань»

6 ноября (среда)

МХК «Липецк» — МХК «Рязань»

9 ноября (суббота)

ХК «Брянск» — МХК «Рязань»

10 ноября (воскресенье)

ХК «Брянск» — МХК «Рязань»

16 ноября (суббота)

МХК «Рязань» — «АК59»

18 ноября (понедельник)

МХК «Рязань» — «Прогресс»

20 ноября (среда)

МХК «Рязань» — «Олимпия»

30 ноября (суббота)

«Тверичи» — МХК «Рязань»

1 декабря (воскресенье)

«Тверичи» — МХК «Рязань»

4 декабря (среда)

ГУОР Карелия – МХК «Рязань»

5 декабря (четверг)

ГУОР Карелия – МХК «Рязань»

10 декабря (вторник)

МХК «Рязань» — «Тверичи»

11 декабря (среда)

МХК «Рязань» — «Тверичи»

13 декабря (пятница)

МХК «Рязань» — ГУОР Карелия

14 декабря (суббота)

МХК «Рязань» — ГУОР Карелия

21 декабря (суббота)

«Олимпия» — МХК «Рязань»

23 декабря (понедельник)

«Прогресс» — МХК «Рязань»

25 декабря (среда)

«АК59» — МХК «Рязань»

10 января (пятница)

МХК «Рязань» — МХК «Липецк»

11 января (суббота)

МХК «Рязань» — МХК «Липецк»

13 января (понедельник)

МХК «Рязань» — ХК «Брянск»

14 января (вторник)

МХК «Рязань» — ХК «Брянск»

22 января (среда)

«Металлург» — МХК «Рязань»

24 января (пятница)

«Полет» — МХК «Рязань»

26 января (воскресенье)

«Локо-Юниор» — МХК «Рязань»

5 февраля (среда)

МХК «Рязань» — ХК «Россошь»

6 февраля (четверг)

МХК «Рязань» — ХК «Россошь»

8 февраля (суббота)

МХК «Рязань» — ХК «Белгород»

9 февраля (воскресенье)

МХК «Рязань» — ХК «Белгород»

20 февраля (четверг)

«Дизелист» — МХК «Рязань»

22 февраля (суббота)

МХК «Кристалл» — МХК «Рязань»

1 марта (воскресенье)

МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»

2 марта (понедельник)

МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»



По итогам первого этапа четыре команды из каждой конференции, занявшие высшие места в турнирной таблице, получают право участия во втором этапе Соревнования, который будет проводиться по системе плей-офф. В финале встречаются команды, победившие в 1/2 финала плей-офф. Каждая серия матчей проводится до трех побед.

