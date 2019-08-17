МХК «Рязань» узнал календарь матчей

Федерация хоккея России и Национальная молодежная хоккейная лига разработали и утвердили календарь матчей сезона-2019/2020. МХК «Рязань» начнет регулярный чемпионат двумя выездными играми, а закончит двумя домашними. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».
Всего в чемпионате примут участие 16 команд, поровну разделенные на конференции «Запад» и «Восток». МХК «Рязань» вошел в состав западной конференции вместе с командами «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» (Новомосковск), «Тверичи – СШОР» (Тверь), ГУОР «Карелия» (Ленинградская область), МХК «Липецк», ХК «Белгород», ХК «Брянск» и ХК «Россошь». С этими командами молодые «горожане» сыграют две домашних игры и два матча на выезде. С коллективами восточной конференции, в которую вошли МХК «Кристалл» (Саратов), «Дизелист» (Пенза), «Локо-Юниор» (Ярославль), «Полет» (Рыбинск), «Металлург» (Вологодская область), «АК 59» (Пермь), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Прогресс» (Глазов) – по одной игре дома и в гостях. Всего каждая команда проведет по 44 игры.
Стартует регулярный чемпионат НМХЛ 14 сентября и завершится 8 марта. Свой первый матч МХК «Рязань» проведет 17 сентября в Новомосковске, где встретится с «Академией Михайлова», а последний в регулярном чемпионате – 2 марта дома, принимая на своем льду ту же «Академию Михайлова».
Календарь матчей МХК «Рязань» на первом этапе
17 сентября (вторник)
«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»
18 сентября (среда)
«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»
27 сентября (пятница)
МХК «Рязань» — МХК «Кристалл»
29 сентября (воскресенье)
МХК «Рязань» — «Дизелист»
12 октября (суббота)
ХК «Белгород» – МХК «Рязань»
13 октября (воскресенье)
ХК «Белгород» – МХК «Рязань»
15 октября (вторник)
ХК «Россошь» — МХК «Рязань»
16 октября (среда)
ХК «Россошь» — МХК «Рязань»
23 октября (среда)
МХК «Рязань» — «Локо-Юниор»
25 октября (пятница)
МХК «Рязань» — «Полет»
27 октября (воскресенье)
МХК «Рязань» — «Металлург»
5 ноября (вторник)
МХК «Липецк» — МХК «Рязань»
6 ноября (среда)
МХК «Липецк» — МХК «Рязань»
9 ноября (суббота)
ХК «Брянск» — МХК «Рязань»
10 ноября (воскресенье)
ХК «Брянск» — МХК «Рязань»
16 ноября (суббота)
МХК «Рязань» — «АК59»
18 ноября (понедельник)
МХК «Рязань» — «Прогресс»
20 ноября (среда)
МХК «Рязань» — «Олимпия»
30 ноября (суббота)
«Тверичи» — МХК «Рязань»
1 декабря (воскресенье)
«Тверичи» — МХК «Рязань»
4 декабря (среда)
ГУОР Карелия – МХК «Рязань»
5 декабря (четверг)
ГУОР Карелия – МХК «Рязань»
10 декабря (вторник)
МХК «Рязань» — «Тверичи»
11 декабря (среда)
МХК «Рязань» — «Тверичи»
13 декабря (пятница)
МХК «Рязань» — ГУОР Карелия
14 декабря (суббота)
МХК «Рязань» — ГУОР Карелия
21 декабря (суббота)
«Олимпия» — МХК «Рязань»
23 декабря (понедельник)
«Прогресс» — МХК «Рязань»
25 декабря (среда)
«АК59» — МХК «Рязань»
10 января (пятница)
МХК «Рязань» — МХК «Липецк»
11 января (суббота)
МХК «Рязань» — МХК «Липецк»
13 января (понедельник)
МХК «Рязань» — ХК «Брянск»
14 января (вторник)
МХК «Рязань» — ХК «Брянск»
22 января (среда)
«Металлург» — МХК «Рязань»
24 января (пятница)
«Полет» — МХК «Рязань»
26 января (воскресенье)
«Локо-Юниор» — МХК «Рязань»
5 февраля (среда)
МХК «Рязань» — ХК «Россошь»
6 февраля (четверг)
МХК «Рязань» — ХК «Россошь»
8 февраля (суббота)
МХК «Рязань» — ХК «Белгород»
9 февраля (воскресенье)
МХК «Рязань» — ХК «Белгород»
20 февраля (четверг)
«Дизелист» — МХК «Рязань»
22 февраля (суббота)
МХК «Кристалл» — МХК «Рязань»
1 марта (воскресенье)
МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»
2 марта (понедельник)
МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»
По итогам первого этапа четыре команды из каждой конференции, занявшие высшие места в турнирной таблице, получают право участия во втором этапе Соревнования, который будет проводиться по системе плей-офф. В финале встречаются команды, победившие в 1/2 финала плей-офф. Каждая серия матчей проводится до трех побед.