С добрым утром! Обзор новостей за 16 августа

Что интересного произошло в Рязани и области в минувшую пятницу?

В Скопине проходит VII Международный фестиваль гончаров. Участие в нём принимают около 200 мастеров. Для них организованы конкурсы и соревнования по гончарному мастерству, а для гостей – насыщенная развлекательная и познавательная программа.

Платной парковки у вокзала Рязань-1 больше нет. Решение об отмене платной парковки принял суд. Дело в том, что арендатор, получавший за неё деньги, нарушил условия контракта. Сейчас оборудования для оплаты парковки уже нет. Появится ли там новая платная парковка или нет, пока неизвестно.

В Музыкальном театре в рамках II Форума древних городов прошло торжественное открытие форума «Образование без границ», посвященного обсуждению актуальных вопросов развития образования, инновационных и традиционных подходов к организации образовательного процесса, а также сотрудничества стран, городов, ведомств и учреждений в области обучения и воспитания детей и молодёжи. В рамках Форума состоялись пленарное заседание, панельная дискуссия, посвящённая Году Театра, и стратегическая сессия.

Врачи Рязанской детской ОКБ вернули юной балерине возможность ходить и танцевать после травмы. Девочка получила внутрисоставную травму на летних занятиях в лагере Алушты. Ходить, а тем более, продолжать занятия, она уже не могла. Оперировать колено она приехала в родной город Рязань. За лето 2019 года таких пациентов у хирургов детской ОКБ было уже трое. Им провели артроскопические операции с фиксацией отломков кости и реконструкцией связочного аппарата.

В Рязани поменяли прохудившуюся крышу остановки общественного транспорта у больницы №10. Сотрудники Дирекции благоустройства города оперативно отреагировали на пост во социальной сети, в котором автор пожаловался на прохудившуюся крышу. Стоит отметить, что ремонтные работы были проведены в тот же день.

На Лыбедском бульваре состоялась театрально-цирковая компания «Антикварного цирка» из Москвы. Рязанцы и гости города смогли погрузиться в атмосферу настоящего цирка под открытым небом. Перед зрителями выступили жонглеры, эквилибристы, гимнасты, акробаты, укротители и клоуны. Из животных в представлении участвовала только маленькая собачка.

А чуть позже уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Обряд». Благодаря яркой игре актеров, зрители перенеслись в сказочный мир и увидели завораживающую легенду про лешего, который хочет уйти на покой и ищет себе замену. «Обряд» – это лирическая история о жизни и смерти, основанная на славянских мифах и фольклорных сказаниях.

А вот вечером на Лыбедском бульваре было по-настоящему жарко. Именно здесь радовал своим огненным искусством театр из Москвы «ЭКС». Огненное колесо, мириады ярких огоньков, залпы из огненных орудий – под конец представления артисты стали единым целым с огненной стихией, ловко управляя ей и даря зрителям незабываемые эмоции.

По традиции РИА «7 новостей» представляет вашему вниманию обзор культурных, спортивных, развлекательных мероприятий на выходные. Рязанцев и гостей города ждут закрытие фестивалей «Авиадартс» и «Небо России», а также II Форума древних городов, Праздник мёда в Центре пчеловодства в Рыбном и многое другое.