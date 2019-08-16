В Рязани стартовал форум «Образование без границ»

В пятницу, 16 августа, в Музыкальном театре в рамках II Форума древних городов прошло торжественное открытие форума «Образование без границ».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Сегодня в работе Форума принимают участие представители 20 городов России, а также Испании и Франции. Всех нас объединяет общая цель – повышение качества образования, внедрение инноваций, укрепление инфраструктуры, развитие межрегиональных и международных связей. Уверен, что данная площадка позволит обсудить наиболее актуальные вопросы и принять эффективные решения, – подчеркнул глава региона.

За достигнуты трудовые успехи и многолетнюю работу в сфере образования Николай Любимов наградил лучших педагогов Рязанской области. Им были вручены региональные награды и ценные подарки.

Форум «Образование без границ» посвящен обсуждению актуальных вопросов развития образования, инновационных и традиционных подходов к организации образовательного процесса, а также сотрудничества стран, городов, ведомств и учреждений в области обучения и воспитания детей и молодёжи. В рамках Форума состоятся пленарное заседание, панельная дискуссия, посвящённая Году Театра, и стратегическая сессия.

Кроме этого, участникам Форума будет показан интерактивный спектакль «Красный угол» скопинского театра «Предел».