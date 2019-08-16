На главную Рязань Общество В Рязани стартовал форум «Образование без границ»
РязаньОбществоФото

В Рязани стартовал форум «Образование без границ»

В пятницу, 16 августа, в Музыкальном театре в рамках II Форума древних городов прошло торжественное открытие форума «Образование без границ».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Сегодня в работе Форума принимают участие представители 20 городов России, а также Испании и Франции. Всех нас объединяет общая цель – повышение качества образования, внедрение инноваций, укрепление инфраструктуры, развитие межрегиональных и международных связей. Уверен, что данная площадка позволит обсудить наиболее актуальные вопросы и принять эффективные решения, – подчеркнул глава региона.

За достигнуты трудовые успехи и многолетнюю работу в сфере образования Николай Любимов наградил лучших педагогов Рязанской области. Им были вручены региональные награды и ценные подарки.

Форум «Образование без границ» посвящен обсуждению актуальных вопросов развития образования, инновационных и традиционных подходов к организации образовательного процесса, а также сотрудничества стран, городов, ведомств и учреждений в области обучения и воспитания детей и молодёжи. В рамках Форума состоятся пленарное заседание, панельная дискуссия, посвящённая Году Театра, и стратегическая сессия.

Кроме этого, участникам Форума будет показан интерактивный спектакль «Красный угол» скопинского театра «Предел».

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

О чём писали газеты 100 лет назад

Алексей Свиридов и Владимир Лютиков. Об опере и не только

В Рязани стартовал форум «Образование без границ»

Глава Рязани сделала селфи на воздушном шаре

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Металлургом»

У вокзала Рязань-1 убрали платную парковку

В Захаровском районе погиб водитель «Газели», столкнувшейся с цементовозом

Почта России расширяет функционал сервиса по отправке электронных заказных писем

Рязанский уличный театр показал собственную трактовку пьесы Шекспира

Обновлённый ХК «Рязань» проиграл первые два матча Кубка «Дизеля» с общим счётом 0:10

В ночном ДТП в центре Рязани пострадали два человека

В Рязанской области проходит фестиваль гончаров

В Рязани задержан подозреваемый в убийстве 37-летней женщины

В Рязани маршрутка попала в ДТП

Рязанцев ждут уникальные лекции, йога и концерт

В ДТП с «Камазом» под Рязанью пострадал человек

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани снова пройдёт донорская акция «Река жизни»

С понедельник в Рязани отключат горячую воду в 123 домах

В Рязани прошёл флешмоб дедов Морозов