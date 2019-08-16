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В Рязани выступил уличный театр «Пластилиновый дождь»

В пятницу, 16 августа, в рамках II Форума древних городов уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Обряд».

Благодаря яркой игре актеров, зрители перенеслись в сказочный мир и увидели завораживающую легенду про лешего, который хочет уйти на покой и ищет себе замену. «Обряд» – это лирическая история о жизни и смерти, основанная на славянских мифах и фольклорных сказаниях.

Главной изюминкой и отличительной чертой спектакля является визуальное воплощение сюжета – это хореография, пластика, трюковые элементы на ходулях, неожиданные спецэффекты, продуманные до мелочей образы, сложный впечатляющий, а порой и устрашающий, грим, яркое музыкальное сопровождение.

Отдельно стоит отметить, что в спектакле приняли участие и зрители. Среди начинающих артисток оказалась рязанская художница Ольга Джафарова, сумевшая точно уловить суть происходящего и ставшая практически полноправным участником неординарного действа.

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