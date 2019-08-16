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Рязанцы увидели шоу «Огонь от кутюр»

В пятницу, 16 августа, на Лыбедском бульваре было по-настоящему жарко! Именно здесь своим радовал своим огненным искусством уличный театр из Москвы «ЭКС».

Вы знаете, что такое «Огонь от кутюр»? А вот те, кто решил провести пятничный вечер вместе с участниками Форума древних городов, теперь знают!

«Огонь от кутюр» – это настоящая феерия огня и драйва, рёва труб и грохота барабанов. Это сотни огней, озаряющих ночное небо и не угасающих ни на секунду.

Представление начинается с… огненного органа, из которого вместе с музыкой вылетают столбы пламени. И чем музыка громче, чем огонь сильнее.

Прыгалка из живого огня? Запросто! Станцевать в языках пламени? Без проблем! На глазах у изумленных зрителей проносятся пышущие огнем факиры, танцовщицы в огненных балетных пачках, рыцари с чудо-машинами, извергающими пламя.

Огненное колесо, мириады ярких огоньков, залпы из огненных орудий – под конец представления артисты стали единым целым с огненной стихией, ловко управляя ей и даря зрителям незабываемые эмоции.

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