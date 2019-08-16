Рязанские врачи вернули юной балерине возможность танцевать



Врачи Рязанской детской ОКБ вернули юной балерине возможность ходить и танцевать после травмы. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Девочка получила внутрисоставную травму на летних занятиях в лагере Алушты. Ходить, а тем более, продолжать занятия, она уже не могла. Оперировать колено она приехала в родной город Рязань.

Внутрисуставные повреждения часто случаются у тех, кто занимается спортом, активными играми или танцами, — рассказал врач травматолог-ортопед детской ОКБ Андрей Голобоков, — Ситуация в таких случаях осложняется тем, что сустав – это закрытая система, и проводить внутри него операцию очень сложно. В нашей больнице освоены артроскопические методики – мы оперируем через маленькие разрезы с помощью специального прибора – артроскопа. Он проникает во все отделы сустава и делает лечение наиболее эффективным.

До внедрения этих технологий операция на суставе часто означала конец карьеры для спортсмена или танцора. Артроскопические операции в детской ОКБ позволяют вернуться к двигательной активности.

За лето 2019 года таких пациентов у хирургов детской ОКБ было уже трое. Им провели артроскопические операции с фиксацией отломков кости и реконструкцией связочного аппарата.