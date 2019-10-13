МХК «Рязань» одержал первую выездную победу в первенстве НМХЛ

МХК «Рязань» одержал свою первую выездную победу в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Символично, что сделано это было на площадке прошлогоднего победителя НМХЛ ХК «Россошь», которому молодые «горожане» преподали настоящий мастер-класс игры в неравных составах – 4:1. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

ХК «РОССОШЬ» — МХК «РЯЗАНЬ» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: 1:0 – Наумов (Войтко, 18.32); 1:1 – ДАРЧЕВ (Сулейманов, 29.13 – бол.); 1:2 – ПЕРЕКУСИХИН (Вашуков, Поляков, 31.32 – бол.); 1:3 – И.КУЗНЕЦОВ (Косенко, 48.11); 1:4 – БОНДАРЕНКО (Поляков, Сулейманов, 49.40 – бол.).

МХК «Рязань» (6 + 2 к.ш.): Архангельский; Поляков (2) – Вашуков (2), Бондаренко – Перекусихин – Камбулов; Алексеев (2) – Дарчев, Райн – Спиркин – Сулейманов; Косенко – И.Кузнецов, Романов – Расицкий – Волонцевич; Васильев – Бурангулов, Малыгин – С.Кузнецов – Халиуллин.

Судьи: Степаничев, Филимонов, Суховой.

13 октября. Россошь. Ледовый дворец.

Выезд Белгород – Россошь выглядит в нынешней НМХЛ «смертельным»: лидер турнира в паре с прошлогодним победителем – это что-то с чем-то. Впрочем, после того как подопечные Алексея Храмцова чуть было не обыграли ХК «Белгород» (3:4 Б), в Воронежской области бояться им было уже нечего.

Первый период показал – МХК «Рязань» ни в чем не уступает россошанцам. Бросков команды нанесли поровну (7-7), моментом отвечали на момент. Вот только повезло чуть больше хозяевам, которые под занавес двадцатиминутки открыли счет.

Равная игра продолжилась и после перерыва. В таких ситуациях на первый плане нередко выходит умение команд играть в неравных составах. Так получилось и на этот раз. И, что приятно, большинство сработало именно у «бело-синих». Дважды игроки ХК «Россошь» имели неосторожность удалиться на экваторе встречи и оба раза гости наказывали соперников: сначала это дальним броском сделал Дмитрий Дарчев, а затем удачно на «пятачке сыграл Никита Перекусихин.

Урок не пошел фарм-клубу воронежского «Бурана» впрок. На 47-й минуте, когда хозяева уже было готовы были приступить к решающему штурму в борьбе хотя бы за ничью, грубо сыграл Тимофей Бухтояров, откровенно ударивший рязанца клюшкой и схлопотавший большой штраф. «Горожане» воспользовались им сполна. Правда, третью свою шайбу в матче МХК «Рязань» забросил в равных составах, поскольку незадолго до этого нарушил правила численного состава (точный бросок нанес Илья Кузнецов). Зато на 48-й минуте Захар Бондаренко еще раз реализовал лишнего.

Ближе к концу встречи гости, схлопотав два удаления, дали было возможность уже ХК «Россошь» продемонстрировать свои навыки игры «5х4». Но вместо этого лишь сами показали, что с игрой в меньшинстве у них тоже полный порядок.

МХК «Рязань» набрал 9 очков и переместился на 6-е место в Конференции «Запад». 14 октября состоится второй матч ХК «Россошь» и МХК «Рязань», начало в 18.00.

Михаил СОЛДАТОВ