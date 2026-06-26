В рязанской ГКБ №11 начинается капитальный ремонт операционного блока

В Городской клинической больнице №11 в 2026 году стартует плановый ремонт операционного блока. Будут обновлены все девять операционных залов, в которых ежегодно проводится более 9 тысяч хирургических вмешательств, сообщает министерство здравоохранения области.

Операционный блок ГКБ №11 — один из крупнейших в регионе. Он включает девять операционных и палату реанимации на шесть коек. Здесь оказывается плановая медицинская помощь по профилям «Хирургия», «Урология», «Гинекология» и «Отоларингология», а также экстренная хирургическая помощь по урологии и отоларингологии.

Все операционные уже оснащены современным оборудованием, в том числе видеоэндоскопическими стойками, что позволяет выполнять сложные малоинвазивные вмешательства.

За последний год в больнице значительно расширено применение малоинвазивных методик. В практике ЛОР-отделения активно проводятся эндоскопические операции при различной патологии как у детей, так и у взрослых. Существенно увеличилось количество эндоскопических вмешательств при грыжах передней брюшной стенки. Кроме того, эндоскопические методы все шире применяются при патологии щитовидной и околощитовидных желез. Особую гордость больницы составляет урологическое направление — ГКБ №11 является лидером в регионе по количеству операций пациентам урологического профиля.

В планах больницы — увеличение интенсивности работы операционного блока. Для этого предусмотрено дополнительное укомплектование штатными единицами, что позволит нарастить количество операций в течение года. Ремонт операционных, который начнется в 2026 году, позволит обновить помещения и создать более комфортные условия для работы хирургической службы.