Поликлиника № 6 в Рязани исчезнет как юрлицо, её объединят с госпиталем для ветеранов войн

Правительство Рязанской области утвердило распоряжение № 872-р от 1 декабря 2025 года о реорганизации двух медучреждений: городской клинической поликлиники № 6 и Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Поликлиника № 6 будет присоединена к госпиталю, а сам госпиталь станет правопреемником поликлиники по всем обязательствам.​

В документе указано, что решение принято в целях повышения эффективности использования ресурсов государственных медучреждений региона. При этом заявлено, что цели деятельности обоих учреждений сохраняются, а функции учредителя по-прежнему будут осуществлять министерство здравоохранения и министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.​

Госпиталю для ветеранов поручено в установленные сроки уведомить налоговый орган о начале реорганизации, проинформировать кредиторов и опубликовать сообщения о реорганизации в официальных СМИ. После завершения всех формальностей должны быть подготовлены изменения в устав госпиталя и направлены на утверждение в профильные министерства.​

Руководству поликлиники предстоит уведомить своих кредиторов о начале реорганизации и провести полную инвентаризацию имущества. По итогам процедуры сведения о прекращении деятельности учреждения будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.​

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства Рязанской области – министра здравоохранения региона. После завершения реорганизации будет определен перечень особо ценного имущества, закрепленного за госпиталем для ветеранов войн.​