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Лишённый прав за пьянку водитель устроил ДТП в Пителинском районе

В четверг, 26 сентября, в 10.25 на 69-м километре автодороги Шацк – Сасово – Касимов в Пителинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

По предварительным данным, 51-летний местный житель, управлявший автомобилем УАЗ, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Лада Веста» под управлением 63-летнего жителя Московской области.

С места аварии госпитализировали 58-летнюю пассажирку «Весты» и водителя УАЗа. Выяснилось, что в начале месяца водителя лишили прав за пьяную езду. В этот раз у него также было выявлено состояние опьянения. Мужчина рассказал, что выпил уже после ДТП, но по закону это приравнивается к пьяной езде. 

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