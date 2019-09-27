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Рязань

Главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов получил звание профессора


Главному врачу Рязанской областной клинической больницы Дмитрию Хубезову присвоено учёное звание профессора. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Дмитрий Хубезов возглавляет кафедру хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, преподаёт студентам, курсантам и иностранным студентам на циклах эндоскопической хирургии и колопроктологии. В октябре 2009 года ему присуждена учёная степень доктора медицинских наук. Учёное звание профессора присвоено приказом министерства науки и высшего образования от 24 сентября 2019 года.

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