Рязанка пожаловалась на бродячих собак: власти обещают отловить, стерилизовать и некоторых выпустить обратно

Алексей Самохин
Изображение от photoangel на Freepik

Жительница Рязани пожаловалась в телеграм-канал губернатора Павла Малкова на стаи бездомных собак в 4-м микрорайоне Дашково-Песочни. По её словам, псы свободно бегают по улицам, и людям просто страшно выходить из дома. Администрация города ответила прямо в комментариях и напомнила, как именно в Рязани борются с проблемой безнадзорных животных.

Власти уточнили: если горожане видят собак без клипс, тянуть не нужно. О месте их обитания можно сразу сообщить в городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Телефон — 44-04-74, линия работает по будням с 9:00 до 17:00. Это прямой контакт, без лишних инстанций и переписок.

Отлов для животных не означает автоматический приговор. Служба забирает собак, чтобы провести обязательные процедуры: стерилизацию и прививки. После этого спокойных, чипированных псов по закону обязаны вернуть туда, где они раньше жили. Такой порядок сейчас действует по всей стране, и Рязань не исключение.

По данным администрации, городская служба уже провела отлов 443 собак. Из этого числа 58 животных решили оставить в приюте. Причина одна — агрессивное поведение. Таких псов не выпускают обратно во двор, даже после всех процедур.

Отдельно подчёркивается: агрессивных собак, которых забрала служба отлова, после стерилизации, чипирования и вакцинации не возвращают в естественную среду обитания. Эти животные остаются в специализированных адаптационных центрах или приютах, где за ними следят и где они не представляют угрозы для людей.

Фактически схема сейчас выглядит так: мирных собак после обработки возвращают на прежнее место, а тех, кто проявляет агрессию, из города убирают. Жителям Дашково-Песочни и других районов напоминают — если по двору бегают собаки без клипс, самый быстрый способ повлиять на ситуацию — позвонить в городскую службу и сообщить точный адрес.

