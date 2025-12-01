В последний день осени, 30 ноября, рязанский синоптик Роман Степанов отправился в лес и вернулся оттуда с целой корзиной грибов. Своим уловом рязанец поделился в своём телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

«Гигрофоры и маслята. А ведь почти декабрь… — Написал Степанов. — Настроение be like».

Ранее Степанов рассказал, что в ближайшие дни температура воздуха в Рязанской области будет колебаться около нуля градусов. Снега в Рязани пока не ожидается.

