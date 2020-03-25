Из-за пала сухой травы в Новомичуринске пришлось частично разобрать старую железную дорогу

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Фото издательства «Пресса»
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Во вторник, 24 марта, в Новомичуринске сотрудники филиала ОАО «Центр 112» трижды выезжали на пал сухой травы. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

В одном из случаев даже пришлось разобрать старую железнодорожную ветку. Пожар случился днём в промзоне, недалеко от базы ООО «Металлоресурс». Горечь начало со стороны гаражного кооператива. Пожарные предполагают, что кто-то из владельцев гаражей начал жечь бурьян. 

В итоге сгорела огромная куча мусора, оставшаяся со времён бывшей «Сельхозхимии». Кроме того, начали гореть шпалы старой железной дороги. Из-за этого её даже пришлось разобрать в некоторых местах.

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