Госпиталь-обсерватор в Рязани получит почти 11 миллионов рублей

7info
Новости Рязани

Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Business FM сообщил, что банк готов оказать адресную поддержку всем категориям клиентов, пострадавших от коронавируса.
Узнать больше
Новости Рязани

Сбербанк и Оkko запускают проект «Искусство онлайн»

На одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани за неделю отремонтировали более 800 метров проводов уличного освещения

В Рязани за неделю отремонтировали более 800 метров проводов уличного освещения. Работы велись на улицах Станкозаводской, Интернациональной, Новой, Грибоедова, Щедрина, Новаторов, Пирогова...
Узнать больше
Новости Рязани

Как в Рязани борются с распространением коронавируса

Во вторник, 24 марта, прошло очередное заседание оперативной группы регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На заседании была...
Узнать больше
Новости Рязани

Под Рязанью мужчина покончил с собой

В селе Поляны покончил с собой 57-летний мужчина, пишет МК в Рязани. Тело мужчины обнаружила его родственница в четверг, 19...
Узнать больше
-

Более 10,8 млн. рублей получит рязанский госпиталь-обсервация. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Николаем Любимовым. Средства выделяются из резервного фонда правительства Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. 

Финансирование направлено на развитие материально-технической базы госпиталя-обсервации. Будут дополнительно приобретаться средства индивидуальной защиты для медработников и препараты дезинфекции, продукты питания для лиц, проходящих карантин,  комплекты одноразовой посуды, материалы для проведения и транспортировки анализов, санитарные принадлежности, постельное белье.

Госпиталь-обсерватор на 30 мест создан  на базе Рязанской больницы №10. В нем проходят карантин граждане, приехавшие из стран, неблагополучных по короновирусной инфекции. 

– В данный момент это восемь человек в возрасте от 30 до 35 лет, поступившие в медучреждение в период с 19 по 23 марта, – говорит исполняющий обязанности главного врача больницы №10 Олег Митряев.

По его словам, проходящих карантин ежедневно осматривает врач, взяты необходимые анализы, каждому три раза в сутки проводится термометрия. В настоящее время все чувствуют себя хорошо, за время наблюдения температура ни у кого не поднималась выше нормы, не отмечено и других симптомов заболевания. В случае благополучного прохождения карантина, который длится 14 дней, первых пациентов планируется выписать на следующей неделе.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Установлена причина массовой гибели птиц на улице Белякова

Новости Рязани
Напомним, трупы ворон и грачей были найдены в парке в марте 2020 года. Сначала информация об этом появилась в социальной сети, затем на место выезжали специалисты.
Узнать больше

Куда обратиться, чтобы в подъезде дома установили пандус?

Новости Рязани
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают...
Узнать больше

Аркадий Фомин: Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства

Новости Рязани
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Приводим полный текст поздравления. Уважаемые работники культуры! От имени депутатов Рязанской областной Думы и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

Новости Рязани
На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Узнать больше

Определены сроки весенней охоты в Рязанской области

Новости Рязани
В южных районах области охота продлится с 28 марта по 6 апреля, в северных с 4 по 13 апреля.
Узнать больше

Николай Любимов записал видеообращение к рязанцам

Видео
Тема обращения – коронавирусная инфекция. Меры, принятые для нераспространения заразы в Рязанской области, глава региона назвал беспрецедентными и эффективными.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Установлена причина массовой гибели птиц на улице Белякова

Куда обратиться, чтобы в подъезде дома установили пандус?

Аркадий Фомин: Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства