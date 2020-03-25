Госпиталь-обсерватор в Рязани получит почти 11 миллионов рублей

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Более 10,8 млн. рублей получит рязанский госпиталь-обсервация. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Николаем Любимовым. Средства выделяются из резервного фонда правительства Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.



Финансирование направлено на развитие материально-технической базы госпиталя-обсервации. Будут дополнительно приобретаться средства индивидуальной защиты для медработников и препараты дезинфекции, продукты питания для лиц, проходящих карантин, комплекты одноразовой посуды, материалы для проведения и транспортировки анализов, санитарные принадлежности, постельное белье.



Госпиталь-обсерватор на 30 мест создан на базе Рязанской больницы №10. В нем проходят карантин граждане, приехавшие из стран, неблагополучных по короновирусной инфекции.



– В данный момент это восемь человек в возрасте от 30 до 35 лет, поступившие в медучреждение в период с 19 по 23 марта, – говорит исполняющий обязанности главного врача больницы №10 Олег Митряев.



По его словам, проходящих карантин ежедневно осматривает врач, взяты необходимые анализы, каждому три раза в сутки проводится термометрия. В настоящее время все чувствуют себя хорошо, за время наблюдения температура ни у кого не поднималась выше нормы, не отмечено и других симптомов заболевания. В случае благополучного прохождения карантина, который длится 14 дней, первых пациентов планируется выписать на следующей неделе.

