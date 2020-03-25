Рязанская облдума приняла решение об увеличении количества депутатов

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25 марта Рязанская областная Дума приняла решение об увеличении количества депутатов в региональном парламенте. Соответствующие изменения вносятся в Устав Рязанской области и закон о выборах депутатов облдумы.

Председатель комитета Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог сообщил, что новый закон предусматривает увеличение числа депутатов с 36 до 40 человек. Депутат отметил, что по сравнению с другими регионами в Рязанской облдуме наименьшее народное представительство. Принятый закон позволит большему числу граждан быть избранным.

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