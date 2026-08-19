В Рязани уроженку Латинской Америки лишили российского гражданства за сбыт наркотиков

В Рязанской области принято решение о лишении гражданства Российской Федерации в отношении 35-летней иностранки из латиноамериканского государства. Соответствующее постановление вынесло региональное Управление по вопросам миграции областного УМВД.

Женщина получила паспорт РФ в 2024 году, однако уже в июле 2025 года была задержана полицейскими по подозрению в организации наркотрафика. Злоумышленница оборудовала тайники-закладки на территории города. В съемной квартире на улице Зубковой оперативники изъяли свертки с производным мефедрона общей массой 5 граммов, а в ходе отработки городских маршрутов обнаружили еще 7 закладок, сделанных рукой нарушительницы. Общий вес изъятого из незаконного оборота наркотического средства составил порядка 62 граммов.

Суд признал иностранку виновной по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

На основании пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве РФ» миграционное ведомство аннулировало статус россиянки у осужденной. После отбытия срока она будет депортирована: перед высылкой иностранку поместят в Центр временного содержания, а затем закроют въезд в страну.