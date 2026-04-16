В Рязани сотрудники полиции провели процедуры депортации и административного выдворения в отношении четырёх иностранных граждан, последнее время находившихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

Двое уроженцев Средней Азии незадолго до этого вышли на свободу после отбытия наказания в исправительных колониях региона: один осуждался за кражу, второй — за мошенничество. По завершении срока оба подлежали депортации.

Ещё двое приезжих из той же части света были подвергнуты административному выдворению — полицейские установили, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Всех четверых сотрудники полиции совместно с судебными приставами доставили в Москву, в международный аэропорт. Авиабилеты до стран гражданской принадлежности иностранцы приобрели самостоятельно.