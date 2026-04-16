Старинный фундамент Летнего клуба оказался «врытым в землю» без перевязки

Строительные стандарты начала прошлого века, когда был впервые построен Летний клуб Дворянского собрания, и современные подходы к возведению зданий значительно отличаются. Бригада Александра Березина, которая ведёт противоаварийные работы на объекте, убедилась в этом.

«С фундаментом нам пришлось заниматься гораздо дольше, чем предполагалось. Когда мы вывесили галерею (подняли её на специальных опорах) и проинспектировали фундамент, выяснилось, что он давно потерял несущую способность. Мы обнаружили деструктированный из-за длительного воздействия влаги кирпич. Это произошло не вчера: на старинных фото видно, как на некоторых участках из-за этого галерея просела уже тогда, – рассказывает главный инженер противоаварийных работ на объекте Владислав Кочетов. – Кирпичный фундамент был буквально врыт прямо в землю, не было перевязки, и полноценным фундаментом в современном смысле его можно было назвать с большой натяжкой».

Теперь фундамент залит по всем нормам и регламентам, получил соответствующее свидетельство специализированной лаборатории. На днях начался этап кирпичной кладки фундамента и формирование цоколя.

«Теперь – всё крепко и надёжно, – заверяет Владислав Кочетов. – Мы заложили необходимую несущую способность конструкции».

Подрядчик планирует завершить работы на фундаменте к середине мая и вернуть опоры галереи на свои места.