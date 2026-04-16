Фото: https://vk.ru/wall-217587166_147
Общество

Старинный фундамент Летнего клуба оказался «врытым в землю» без перевязки

Олеся Чугунова
Строительные стандарты начала прошлого века, когда был впервые построен Летний клуб Дворянского собрания, и современные подходы к возведению зданий значительно отличаются. Бригада Александра Березина, которая ведёт противоаварийные работы на объекте, убедилась в этом.

«С фундаментом нам пришлось заниматься гораздо дольше, чем предполагалось. Когда мы вывесили галерею (подняли её на специальных опорах) и проинспектировали фундамент, выяснилось, что он давно потерял несущую способность. Мы обнаружили деструктированный из-за длительного воздействия влаги кирпич. Это произошло не вчера: на старинных фото видно, как на некоторых участках из-за этого галерея просела уже тогда, – рассказывает главный инженер противоаварийных работ на объекте Владислав Кочетов. – Кирпичный фундамент был буквально врыт прямо в землю, не было перевязки, и полноценным фундаментом в современном смысле его можно было назвать с большой натяжкой».

Теперь фундамент залит по всем нормам и регламентам, получил соответствующее свидетельство специализированной лаборатории. На днях начался этап кирпичной кладки фундамента и формирование цоколя.

«Теперь – всё крепко и надёжно, – заверяет Владислав Кочетов. – Мы заложили необходимую несущую способность конструкции».

Подрядчик планирует завершить работы на фундаменте к середине мая и вернуть опоры галереи на свои места.

Популярные материалы

Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Россия нанесла мощный удар по Украине сегодня ночью

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, задействовав ракеты «Искандер-М» и более 300 беспилотников сразу с семи направлений. Под удар попали промышленные предприятия, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура и объекты энергетики — от Запорожья до Измаила.
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...

Темы

Все события Рязани и области

Движение по улице Садовой перекроют из-за ремонта теплосети

Из-за капитального ремонта теплотрассы с 8:00 20 апреля до 19:00 15 июля будет полностью закрыто движение транспорта на участке улицы Садовой — от дома №1 до дома №44.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Сегодня открыли обновленный зал спортивной гимнастики в рязанской СШОР «Юность»

Павел Малков, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России», посетил торжественное открытие обновлённого зала для спортивной гимнастики в СШОР «Юность».
Все события Рязани и области

Павел Малков: Главные принципы работы органов местного самоуправления – слышать людей и любить родной край

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников органов местного самоуправления, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков высоко оценил вклад муниципальных служащих в развитие региона.
Общество

РГУ имени Есенина раскроет все детали поступления‑2026 на Дне открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Футбол – одно из ключевых направлений в развитии спорта в Рязанской области

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков сформулировал ряд поручений, нацеленных на совершенствование спортивной инфраструктуры и повышение качества проведения футбольных соревнований.
Все события Рязани и области

Депутаты Рязанской городской Думы проверили ход работ по благоустройству ЦПКиО

14 апреля депутаты Рязанской городской Думы совместно с активистами ТОС побывали в Центральном парке культуры и отдыха.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков дал поручение активизировать информационно‑разъяснительную работу с населением в рамках кампании по набору в мобилизационный людской резерв.
Все события Рязани и области

В Рязани впервые прошёл КВН среди студентов колледжей

13 апреля во Дворце культуры и искусства Рязани состоялся дебютный творческий конкурс «КВН среди студентов СПО».

