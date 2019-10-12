ХК «Рязань» уступил «Зауралью»

Уступая по ходу очередного матча «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» курганскому «Зауралью» 0:3, ХК «Рязань» чуть было не спас игру. Хозяева устроили сумасшедшую концовку, которая не могла оставить равнодушной болельщиков, но все же уступили – 2:3. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

ХК «РЯЗАНЬ» — «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган) – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: 0:1 – Джиг (Шиафотдинов, Сулимов, 20.27 – бол.); 0:2 – Дубин (Меньщиков, 22.59); 0:3 – Шиафотдинов (Семичастнов, Глущенко, 51.06); 1:3 – КАШТАНОВ (Яценко, 57.00); 2:3 – ГОРЕЧИШНИКОВ (Карпов, 59.23 – бол.).

ХК «Рязань» (4 + 2 к.ш.): Большаков (0.00 – 59.00); Миронов – Шакуров, Муштаев – Карпов – Сергеенко; Моренец (2) – Осипов, Волков – Третьяков – Каштанов; Яценко – Горечишников (2), Злобин – Чернов – Кокшаров; Попов – Чванчиков – Мельников, Лазарев.

«Зауралье» (10): Ярославлев; Семичастнов – Сулимов, Джиг – Шиафотдинов – Глущенко (2); Ольшанский – Икамацких, Жилов – Гарифуллин (2) – Черников; Фильченков – Янчевский (2), Сероух – Рехтин (2) – Шутов; Артамонов (2) – Бабинцев, Жуков – Меньщиков – Дубин.

Судьи: Прокуратов, Шиханов; Богомолов, Барышев.

12 октября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 1850 зрителей.

«Мы играли сегодня только 56 минут», — заявил на пресс-конференции главный тренер «Зауралья» Альберт Логинов. Если бы ему ответили – «А хозяева только 4 минуты» — это звучало бы, пожалуй, излишне вычурно, но нерв матча передало бы точно.

Первый период вышел, в целом, равным. Но не покидало ощущение, что ХК «Рязань» играет с оглядкой на соперника – что предложит один из лидеров чемпионата ВХЛ («Зау» первое в своем Дивизионе С)? Курганцы долгое время особо ничего не предлагали. Да атаковали, да бросали, да старались обострять. Но и «горожане» отвечали тем же.

Чаша весов борьбы за инициативу зависла в равном положении, но хозяева проблемы придумали себе сами. Антон Моренец в концовке двадцатиминутки удалился за выброс шайбы за пределы площадки, и «Зауралье», вскоре после перерыва, большинство реализовало – дальнюю штангу замкнул Владимир Джиг. А пока рязанцы приходили в себя, забытый напротив ворот Константин Дубин удвоил преимущество своей команды. У ХК «Рязань» хватило внутренних резервов не поплыть окончательно, но об адекватном ответе речь долгое время не велась.

Что-либо изменить хозяева попытались в третьем периоде. Но «Зауралье» сделало то, что обычно делает в подобных ситуациях классная команда. Гости перешли на игру «вторым номером», отдали «горожанам» шайбу, а при случае поймали соперника на контратаке – Камиль Шиафотдинов на 52-й минуте, казалось бы, окончательно убил интригу. Игра успокаивалась…

Но за четыре минуты до финальной сирены ХК «Рязань» вдруг вспомнил, что играет дома, и неплохо было бы «разбудить» болельщиков. Сначала Владислав Волков совершил проход в зону соперников, Алексей Яценко бросил от синей линии, а Иван Каштанов добил шайбу, отраженную голкипером в сетку. А затем воодушевленные хозяева устроили настоящий штурм ворот «Зауралья», заставили гостей дважды удалиться и в формате «6х3» (Сергей Большаков уступил место шестому полевому игроку) Максим Горечишников буквально вонзил вторую шайбу в сетку ворот соперника.

Играть оставалось еще 37 секунд, курганцы продолжали действовать в меньшинстве, Большаков остался на скамейке запасных. «Бело-синие» успели еще раз накинуться на ворота гостей, шайба скакала по «пятаку», но окончательного камбека все же не случилось.

Иван КАШТАНОВ, нападающий ХК «Рязань»:

— Игра была достойной, несмотря на то, что «Зауралье» — сильный противник. Наша главная ошибка заключается в том, что мы снова не реализовали свои моменты. Такое случается, к сожалению. Будем работать над этим, и, думаю, в скором времени исправимся.

Альберт ЛОГИНОВ, главный тренер «Зауралья»:

— Играли сегодня только 56 минут. К сожалению, опять подвела дисциплина, удаления подвели в концовке. Соперник преподал хороший урок, что надо играть с первой до последней минуты. Повезло за несколько секунд до конца, когда шайба отлетела в угол, а не на «пятак». Но удалось одержать нелегкую победу. С ребятами поговорили после игры. Готовимся к Казани и Нижнему Новгороду, которые у нас впереди. Всех болельщиков с победой.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Поздравляю соперника с победой. Считаю, мы сегодня играли против одной из самых высокоорганизованных команд в лиге. Первый период сыграли неплохо, создавали моменты, которые не удалось реализовать. Но затем подвели грубые ошибки отдельных игроков. Совершенно ненужный выброс шайбы за пределы площадки привел к первому голу, в довесок получили второй. Удалось собраться, остаться в игре. В концовке организовали штурм, забросили две шайбы, организовали хорошую концовку, которая, к сожалению, не привела к положительному результату.

У ХК «Рязань» осталось в активе 10 очков и «горожане» опустились на 14-ю позицию в таблице Конференции 1 («Запад»). Очередной матч – уже 14 октября в понедельник против «Горняка» из Учалов, начало в 19.00.

Михаил СОЛДАТОВ, при участии Полины ЦАРЬКОВОЙ