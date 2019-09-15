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ФК «Рязань» проиграл домашний матч «Арарату»

В рамках очередного тура Первенства России по футболу среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона ФК «Рязань» проиграл московскому «Арарату» – 2:3. 

Игра прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе «Спартак» в Рязани. 

Первыми пропустили хозяева поля – на 34-й минуте Темур Джикия открыл счёт. На 56-й минуте Андрей Никитин уравнял положение – 1:1, но через 5 минут гости вновь вышли вперёд – пенальти реализовал Илья Грузнов. А ещё через 4 минуты Артём Новичков практически снял все вопросы о победителе – 1:3. Единственное, что смогли сделать рязанцы – сократить разрыв до минимума – на 90-й минуте мяч забил Евгений Дегтярёв. 

22 сентября ФК «Рязань» сыграет в гостях с красногорским «Зорким», а 28 сентября дома с саратовским «Соколом».

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