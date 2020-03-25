Для спортсменов в Рязани организовали онлайн-тренировки

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории города была приостановлена работа учреждений спорта, все общегородские спортивные мероприятия отменены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.



Тренировочный процесс для спортсменов будет продолжен в домашних условиях в онлайн-режиме. Тренеры спортивных школ города и федерации спорта готовят видеотренировки, которые будут размещены на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, а также в соцсетях подведомственных учреждений. Кроме того, удаленные занятия проходят с преподавателями в чате мессенджеров. Тренировочный процесс в домашних условиях позволит сохранить здоровье и спортивную форму ребят.



Многие тренеры-преподаватели уже приступили к проведению интересных занятий и мастер-классов с использованием современных технологий. Разрабатываются адаптивные комплексы для домашних условий во всех группах подготовки. Они включают в себя следующие этапы: рассылка, пошаговый план тренировки, вопросы тренеру в режиме онлайн, тренировка, видеоотчет о проделанной работе, экспресс тест по ОФП.



Кроме тренировок спортшкол для своих воспитанников, предусмотрены занятия для тех, кто занимался в фитнес-клубах. Все жители города могут беспрепятственно пользоваться видеоресурсами и заботиться о своем здоровье, находясь дома.

