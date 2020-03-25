Информация о ситуации с коронавирусом в районах Рязанской области

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В оперативные штабы муниципальных образований поступили сообщения о более 6 тыс. граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.



Это лица, которые постоянно не проживают в данном городе или поселке и прибыли туда в качестве туристов, на выходные к родственникам или на время дачного сезона. В условиях особого противоэпидемического режима сведения о них помогут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции.



На контроль в муниципальных образованиях взято 270 человек, которые до истечения срока карантина находятся в самоизоляции. На территории Рязанской области проверено около 30 тысяч домовладений. На горячие линии муниципальных образований поступило 104 звонка.

