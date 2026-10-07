Чемпион России Сагайдак стал председателем Федерации бокса Рязанской области

Новым председателем Федерации бокса Рязанской области стал чемпион России, серебряный призёр чемпионата мира среди военнослужащих, мастер спорта России международного класса Иван Сагайдак. О его избрании на этот пост сообщили в региональном Минспорта.

Решение принято на внеочередном собрании членов Федерации бокса Рязанской области. На этом же заседании принято решение назначить исполнительным директором федерации мастера спорта, старшего тренера-преподавателя Академии единоборств, руководителя клуба бокса ВДВ Германа Игнатьева.

Иван Сагайдак — уроженец Саратова. Сейчас живёт в Рязани. В 2019 году стал чемпионом России в категории до 91 кг на чемпионате России в Самаре, где в полуфинале победил Магомедмурада Арсланбекова, а в финале — Владислава Иванова. В сентябре 2021 года стал серебряным призёром 58-го чемпионата мира среди военнослужащих, прошедшего в Москве.