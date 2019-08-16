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Артисты из Болгарии покажут в Рязани спектакль, который переводится как «Замуровывание»

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького прошел брифинг, посвященный спектаклю «Вграждане» Пловдивского театра кукол (Пловдив, Болгария). Директор этого театра Виктор Бойчев ответил журналистам на вопросы и рассказал о постановке.

Интересно название постановки, ведь на русский язык «вграждане» переводится как замуровывание. Это древнейший вид казни, который применялся в Вавилоне, Сербии, Болгарии и других странах.

Как рассказал, Виктор Бойчев в спектакле много музыки и практически нет слов. По сюжету главный герой постановки Мастер Манол хочет построить нерушимый мост и замуровывает в нем любовь всей своей жизни – душу Неды.

– Мы привезли 1950 килограммов декораций. Артисты вам покажут и любовь, и дружбу, и верность. Мы показывали его в Германии, во Франции, в других странах, и везде его принимали очень хорошо, – поделился Виктор Бойчев.

Каковы пределы эгоизма творца? На что он готов пойти, чтобы увековечить свое творение? Ведь человек смертен, а творение его нет.

Увидят уникальный спектакль театра из Болгарии жители и гости Рязани сегодня в 19.00 в театре кукол.

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