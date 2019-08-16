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Рязанцы увидели пластический спектакль московского театра «Затерянный караван»

В пятницу, 16 августа, в Рязани выступила труппа московского театра «Эскизы в пространстве». Спектакль-шествие «Затерянный караван» прошло на площадке Лыбедского бульвара.

Пластическое поэтическое действие рассказывает о красоте и хрупкости мира. В шоу задействованы ростовые тростевые куклы, уникальные в России, кукловоды — персонажи в авторских масках.

Авторский театр «Эскизы в пространстве» – творческое объединение режиссеров, актеров, художников, дизайнеров, декораторов и музыкантов. Объединение выходит за пределы классических театральных постановок, создавая перфомансы и инсталляции, яркие уличные представления и сценические спектакли.

Показ спектакля прошёл в рамках II Международного Форума древних городов, который проходит в регионе с 14 по 18 августа. Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

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