Задержанной в Рязани семье наркоторговцев грозит пожизненный срок

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В Рязани по подозрению в торговле наркотиками задержали семейную пару. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На подозреваемых правоохранители вышли, обнаружив в интернете активность, характерную для бесконтактного сбыта наркотиков. Задержание оперативники проводили при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром».

26-летнего мужчину задержали в подъезде его дома, когда он шёл с пятью контейнерами с наркотиками из тайника. Его 36-летнюю супругу задержали дома. Женщина уже имеет судимость за наркопреступление, она ждала супруга, чтобы расфасовать наркотики на более мелкие партии.

Во время задержания у рязанца было обнаружено 744 грамма «синтетики» и 95 граммов гашиша. Также была обнаружена сделанная ранее закладка на одной из улиц Рязани.

– Экспертиза установила, что злоумышленники получили для распространения и приготовили для розничного сбыта суммарно 1137 граммов синтетических наркотиков, 98 граммов гашиша и 3 разовые дозы запрещенного препарата МДМА («экстази»), – говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Рязанской области.

В отношении криминальной пары завели уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ. Виновным по этой статье может грозить вплоть до пожизненного заключения. Мужчину арестовали, с его супруги взята подписка о невыезде.