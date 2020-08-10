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Новости РязаниПроисшествия

За выходные с банковских карт рязанцев похитили более полумиллиона рублей

7info

За минувшие выходные дни с банковских карт рязанцев было похищено свыше 575 264 рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Зачастую мошенники представляются сотрудниками безопасности банка, клиентом которого является гражданин, сообщают о том, что на банковский счет ведется атака – неизвестные пытаются похитить ваши сбережения. Для большей убедительности мошенники просят завести резервный счет и перевести на него все сбережения, чтобы избежать потери денежных средств.

Как правило, мошенники получают беспрепятственный доступ к счету и передают  деньги в руки злоумышленников.

Так, за минувшие выходные 44-летняя жительница Московского района перевела мошенникам 106 630 рублей, 54-летняя рязанка — 226 804 рублей, 18-летний студент передал злоумышленнику доступ к резервному счету, с которого было похищено 44 600, а 36-летняя жительница областного центра лишилась своих сбережений в размере 197 500 рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.2. ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Полицейские подробно опросили потерпевших и выяснили, к совершению преступных деяний причастны разные люди. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области устанавливают  личности звонивших. Принимаются меры к их розыску и задержанию.

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