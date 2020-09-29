За сутки в Рязанской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки в Рязанской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Всего за день в Рязани и области было зарегистрировано 29 авария с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы ДПС выявили 12 тыс 444 нарушения ПДД, в том числе 4 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Водители автобусом нарушили правила дважды, ещё 20 нарушений совершили пешеходы. Выявлено 39 тонированных автомобилей.