Вынесен приговор рязанцу, по вине которого погибли трое детей

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Шиловский районный суд вынес приговор мужчине, по вине которого в селе Сановка погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Напомним, ЧП в селе Сановка случилось в ночь на 27 октября 2019 года. В ходе следствия было установлено, что находящийся в состоянии наркотического опьянения мужчина уснул на террасе дома с непотушенной сигаретой. От сигареты начался пожар, в результате которого погибли трое детей 2015, 2018 и 2019 годов рождения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.