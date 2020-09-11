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Новости РязаниЭкономика

ВТБ в Рязанской области нарастил кредитный портфель до 52 млрд рублей

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Банк ВТБ в Рязанской области по итогам первого полугодия 2020 года увеличил совокупный кредитный портфель на 4%, до 52,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 июля вырос на 8% и составил 23 млрд рублей.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте на отчетную дату зафиксирован на уровне 35,9 млрд рублей, рост за полгода на 2%. Из этой суммы заемные средства, предоставленные компаниям среднего и малого бизнеса, составляют почти 12 млрд рублей (+11%).

Привлеченные средства юридических лиц увеличились на 4% и достигли 7 млрд рублей, из которых 6,1 млрд – доля клиентов СМБ (+13%). Гарантии и аккредитивы выросли на 7%, до 4,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам первого полугодия составил 16,6 млрд рублей, рост на 8% с начала года. Портфель ипотеки достиг 8,7 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 15%. Портфель кредитов наличными вырос на 2%, до 6,3 млрд рублей. Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона почти 4 тысячи кредитов на сумму 3,7 млрд рублей. На покупку жилья банк одобрил 1260 займов на 2,1 млрд рублей – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля – 16 млрд рублей (+9%), из которых 4,2 млрд – инвестпродукты. За полгода инвестиционный портфель увеличился на 58%.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила: «Пандемия коронавируса затронула всю банковскую сферу, в том числе и в нашем регионе, и безусловно, отразилась на итогах работы в этот период. Тем не менее, в первом полугодии нам удалось сохранить положительный тренд развития бизнеса в регионе и вырасти по основным показателям. ВТБ участвует во всех программах льготного кредитования, что повышает доступность заемных ресурсов как для розничных потребителей, так и для бизнеса. В частности, росту розничного кредитования способствовали рекордно низкие процентные ставки по ипотечным займам и программа «Ипотека с господдержкой 2020». Также отмечу, что с апреля мы активно подключились к программам поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19 – ВТБ в Рязанской области с начала апреля до настоящего времени оказал кредитную помощь бизнесу и населению на сумму свыше 3 млрд рублей».

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