Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Рязанской области

В Рязанской области по вине водителя лишённого прав произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 16 октября, в 15.30 на 5-м километре автодороги Старожилово – Мишенево в Старожиловском районе. 29-летний местный житель, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2105, не выбрал безопасную скорость и потерял управление. После этого машина оказалась в кювете и перевернулась.

На месте аварии скончался 35-летний пассажир «пятёрки». Водитель и 41-летний пассажир госпитализированы.

Сообщается, что ранее виновника ДТП лишили водительских прав. Кроме того, на его машине стояли подложные государственные регистрационные номера. У мужчины взяли анализы на наличие алкоголя в крови.