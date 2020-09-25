Владимир Бурмистров провел совещание по подготовке к отопительному сезону

В четверг, 24 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации.
По словам Бурмистрова, все организации полностью выполнили намеченные планы по подготовке к зиме.
Помимо проблем с управляющими организациями, есть некоторые проблемы и с жилищным фондом. Так, некоторые дома получили повреждения системы отопления во время капитального ремонта. Но Владимир Бурмистров пообещал, что все работы в скором времени будут сделаны, и дома в Рязани получат тепло.