Владимир Бурмистров провел совещание по подготовке к отопительному сезону

В четверг, 24 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации.

По словам Бурмистрова, все организации полностью выполнили намеченные планы по подготовке к зиме.

— Все объекты социальной сферы уже готовы к запуску отопления, а жилищный фонд получает оставшиеся паспорта готовности. С отстающими УК уже проводится комплексная работа, — заметил замглавы администрации.

Помимо проблем с управляющими организациями, есть некоторые проблемы и с жилищным фондом. Так, некоторые дома получили повреждения системы отопления во время капитального ремонта. Но Владимир Бурмистров пообещал, что все работы в скором времени будут сделаны, и дома в Рязани получат тепло.