В Скопинском районе прошли соревнования «Фигурное вождение велосипеда». Перед каждым участником стояла непростая задача – покорить замысловатую трассу с препятствиями, да еще и на время.

Но все ребята успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали прекрасные навыки фигурного вождения велосипеда.

Самыми быстрыми и ловкими среди юношей стали: Артем Попов – первое место, второе завоевал Дмитрий Лаврешин, третьим призером стал Артем Калинин. Среди девушек первой на пьедестал почета поднялась Лидия Оконечникова, вторым призером стала Анастасия Маслова, а Мария Попова завоевала третье почетное место.