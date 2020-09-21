В Скопинском районе прошел «Кросс Нации»

В Скопинском районе состоялся ежегодный забег «Кросс Нации», посвященный всероссийскому дню бега, сообщает пресс-служба местной администрации.
В этом году из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие было менее масштабно. Его организатором выступил райспортотдел.
Площадкой для забега была выбрана Троицкая роща. Сделано это не случайно. Свежий лесной воздух, хорошая погода позволили участникам активно отдохнуть и провести время с пользой для здоровья. Забег проходил на несколько дистанций. После этого все победители были награждены ценными призами.