В Скопинском районе прошел «Кросс Нации»

В Скопинском районе состоялся ежегодный забег «Кросс Нации», посвященный всероссийскому дню бега, сообщает пресс-служба местной администрации.

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие было менее масштабно. Его организатором выступил райспортотдел.

Площадкой для забега была выбрана Троицкая роща. Сделано это не случайно. Свежий лесной воздух, хорошая погода позволили участникам активно отдохнуть и провести время с пользой для здоровья. Забег проходил на несколько дистанций. После этого все победители были награждены ценными призами.

-«Кросс нации» очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и с разной физической подготовкой. Проводится он с 2004 года, и за это время стал не просто спортивным мероприятием, но и социально значимым событием общероссийского масштаба, — говорится в сообщении.













Фото пресс-службы Скопинской администрации















