В СК рассказали подробности попытки рязанки сжечь заживо дочь и её любовника

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщила подробности ЧП в Шацком районе. Напомним, там женщина пыталась сжечь в бане дочь и её молодого любовника.

По данным Следственного комитета, преступление было совершено утром в понедельник, 17 августа, в деревне Новая. Нетрезвая женщина, после случившегося накануне конфликта, закрыла снаружи дверь бани, в которой находились её 34-летняя дочь и её знакомый. Затем облила дверь бензином и подожгла.

К счастью, загоревшуюся дверь увидел вышедший во двор сосед. Он начал тушить огонь и выпустил мужчину и женщину из бани.

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По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью общеопасным способом). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.