Рязанка подожгла баню, в которой её дочь уединилась с любовником

В Шацком районе жительница деревни Новая облила бензином и подожгла баню, в которой её дочь уединилась с любовником. Об этом сообщает Life.

Пенсионерке Галине Ш. 62 года, её дочери Олеси – 35 лет. У женщины есть двое детей, а муж время от времени уезжает на заработки. В это время Олеся встречается с 23-летним Олегом, что сильно не нравится её матери.

Пресечь любовную связь Галина решила радикальным методом – облила бензином и подожгла баню, где уединились молодые люди. К счастью, оба остались живы. Только Олеся поранила руку о стекло, когда выбиралась из бани через окно.

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Пожар сумел вовремя потушить бдительный сосед, заметивший огонь.

Сообщается, что в отношении Галины Ш. возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом.