В сентября в Рязани родились Тамерлан, Елисей и Мелисса

В пятницу, 9 октября, главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало, какие имена чаще всего дают родители новорожденным. В рейтинге есть и редкие наименования.

Чаще всего молодые родители называют своих сыновей Александром, Михаилом, Дмитрием, Сергеем, Иваном, Матвеем или Никитой. Особой популярностью для девочек пользуются имена Виктория, София, Анастасия, Елизавета, Мария, Варвара, Алиса, Дарья и Полина.

Но среди родителей есть и те, кто дал своему ребенку редкие имена. Так, в сентябре в Рязани на свет появились Тамерлан, Елисей, Валерий, Василий, Герман, Григорий, Леонид, Мирослав, Филипп, Станислав. Есть и девочки с необычными именами. Теперь в нашем городе проживают Мелисса, Пелагея, Юлианна, Стефания, Валентина, Виолетта, Кира, Влада, Любовь.