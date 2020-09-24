В рязанском райцентре стая собак напала на женщину с ребёнком

В посёлке Сараи Рязанской области стая бродячих собак напала на женщину с ребёнком. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ЧП случилось в среду, 23 сентября, около аптеки, когда женщина шла по улице вместе с дочерью. По словам Елены Саморуковой, одна из собак укусила её за руку. Дочь в этот момент пострадавшая успела поднять на руки.

– Помогла подруга, которая шла рядом: у неё в руке было ведро, им она и отбила нападение, – рассказала жительница рязанского райцентра.

По данным СМИ, жители Сараев и раньше жаловались на бродячих собак, которых в посёлке развелось достаточно много. В местной администрации сообщили, что уже связались с фирмой, которая занимается отловом животных.

Руководитель отдела благоустройств и городского хозяйства администрации района Елена Никифорова подчеркнула, что в том, что бродячих собак не становится меньше, виноваты и люди, которые выгоняют их из дома.