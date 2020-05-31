В Рязанской области выявлено три случая клещевого боррелиоза

В 2020 году в Рязанской области зарегистрировано 3 случая клещевого боррелиоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Только за одну неделю в Рязани и области к врачам обратились 74 человека, укушенных клещами. Среди них 40 детей.
В Роспотребнадзоре отметили, что число обратившихся к медикам рязанцев не превышает показателей прошлого года и среднемноголетние значения.
Клещей отправляют на исследование. Выясняется, что они заражены возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Специалисты советуют рязанцам при выезде на природу надевать светлую, максимально закрывающую кожу одежду, голову защищать платком или другим головным убором. Стоит также использовать современные спреи и репелленты от насекомых, проводить взаимный осмотр. Цветы и другие свежесорванные растения в дом лучше не заносить. Также стоит регулярно проверять на наличие клещей домашних животных.
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