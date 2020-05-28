В Рязанской области виновник ДТП скрывался от наказания в колонии

Жителю Рыбного почти 3 года удавалось избежать наказания за совершённое ДТП.
В июне 2017 года мужчина по трассе М-5 «Урал» на «KIA RIO». На перекрёстке он повернул налево и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21120. В этой аварии 70-летняя пассажирка ВАЗ-21120 получила травмы, не совместимые с жизнью.
Виновник скрылся с места аварии, бросив автомобиль. По генетическому материалу, собранному в машине, личность его установить не удалось. Поэтому в декабре 2018 года уголовное дело было приостановлено.
Однако, в январе 2020 года генетический материал совпал с данными мужчины, отбывавшего наказание за кражу. Дело было возобновлено. 15 мая 2020 года по нему вынесен обвинительный приговор. Виновника ДТП осудили на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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