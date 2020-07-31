31 июля в Рязанской области стартовал III Форум древних городов. Из-за пандемии коронавируса в этом году участие в форуме не смогли принять зарубежные коллективы. Хотя ещё в марте своё участие подтверждали Дания, Франция, Сербия, Италия – всего около 15 стран и городов. Об этом рассказала заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Кауркина.

Но в этом году форум будет проходить в онлайн-формате. Темой третьего форума станут города и населённые пункты Рязанской области возрастом старше 500 лет. Это около 80 населённых пунктов с богатейшей историей и культурным наследием.

В рамках работы виртуальных площадок форума запланированы: научная конференция, пленарное заседание, круглые столы, арт-проекты и этноплощадка онлайн, а также видеопутешествие по древним городам и селам Рязанской области.

Трансляции будут проводиться в группе «Рязанская область» ВКонтакте.