В Рязанской области на дороги наносят разметку термопластиком

На дороги в Рязанской области наносят термопластиковую разметку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Работы по ремонту и содержанию трасс ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Разметку дорожники наносят с опережением графика.
Такая разметка более долговечная, она используется на дорогах с высокой интенсивностью движения транспорта. Всего в 2020 году запланировано нанести 620 тысяч погонных метров разметки.
В первую очередь термопластиковую разметку делают на Северном обходе Рязани, на трассе М-5, а также на других дорогах, включённых в Рязанскую агломерацию.
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