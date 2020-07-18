В Рязанской области может появиться новая платная дорога

Через Рязанскую область может пройти новая платная трасса. Соответствующий проект анонсировал накануне председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, пишет «Ъ».

Планируется соединить города, входящие в Золотое Кольцо (Ярославль, Владимир, Иваново, Кострому), а также Рязань, Тверь, Калугу и другие старинные русские города.

«У нас есть мечта закольцевать Золотое кольцо, соединив исторические места и города в центральной части России»,— заявил Петушенко.

По словам главы «Автодора», сегодня они никак не связаны между собой. Сроки реализации проекта и объемы финансирования не называются.