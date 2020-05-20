В среду, 20 мая, в Рязани умер мужчина, у которого был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Мужчине было 70 лет. В больницу он поступил на 8-й день заболевания COVID-19, в течение недели находился на ИВЛ.
В оперативной группе также отметили, что у пациента были тяжёлые сопутствующие хронические заболевания.
– Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, – говорится в сообщении.
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