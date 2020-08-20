В Рязани ребёнок упал в траншею и разбил голову

Вечером в четверг, 20 августа, в Дашково-Песочне в Рязани произошло ЧП: ребёнок упал с велосипеда в траншею и разбил голову. Информация об этом появилась в инстаграме ryazan.chp.

По словам очевидцев, траншея была не огорожена. Всё случилось недалеко от ЖК «Жуков». Ребёнку пришлось вызывать скорую помощь.

В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что работы в этом месте проводила подрядная организация Горгаза. Ордера на ведение работ у неё не было.

– В связи с чем на них был составлен протокол и направлен для рассмотрения в контрольно-аналитическое управление администрации, – говорится в сообщении мэрии.

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Также в администрации отметили, что получили от организации гарантийное письмо о том, что яма будет огорожена бетонными плитами, кроме того, по периметру повесят сигнальную ленту.