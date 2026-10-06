СК возбудил уголовное дело после гибели женщины и ее внучки при пожаре в Скопине

В Рязанской области начато расследование по факту трагической гибели двух человек в результате возгорания в частном жилом доме. Инцидент произошел днем 6 октября 2026 года в городе Скопин.

По информации регионального управления Следственного комитета России, в ходе тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших. Личности жертв пожара уже установлены. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее внучка 2020 года рождения.

Скопинский межрайонный следственный отдел по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело. Действия фигурантов (при их установлении) или обстоятельства происшествия квалифицированы по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с криминалистами и профильными экспертами. Проведен детальный осмотр территории, назначен ряд необходимых судебных экспертиз.